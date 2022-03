Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures sportives en prévision du championnat d'Afrique des nations (CHAN-2023) prévu en Algérie. Les travaux porteront sur la réfection du gazon naturel du stade, des vestiaires, la zone mixte, la salle de conférences, en plus du réaménagement des gradins et d'autres structures du stade. Le premier responsable du département de la jeunesse et des sports a estimé que l'Algérie a tous les potentiels pour rivaliser avec les autres pays, d'où la nécessité de prendre en compte la position continentale de l'Algérie et par conséquent a-t-il dit « notre responsabilité morale, c'est d'être à la hauteur de la l'accueil et la couverture de cet événement». Pour le ministre, il incombe à la jeunesse de changer la donne « laisser le jeune Algérien sentir qu'il y a réellement une orientation nouvelle», a souligné le commis de l'État. Faisant allusion dans ce sens, aux jeunes à la tête de grandes entreprises. Celle-ci selon lui, est capable de mener des projets de grande envergure comme dans ce cas de figure. Sebgag n'a pas omis de rappeler que les anciennes pratiques de gestion, notamment dans les projets ont été bannies, résumant la situation dans le respect des délais, et d'éviter de dilapider les fonds, « réaliser une structure qui ne sera pas exploitée ou loin des normes requises, et c'est là l'autre sens de la dilapidation des fonds», a estimé le ministre. C'est pourquoi, Sebgag s'est dit ne pas pouvoir imaginer un autre scénario que celui de la réussite et l'aboutissement de ce défi « nous sommes condamnés à réussir, nous n'avons pas d'autre choix au vu du rendez-vous qui nous attend». Dans ce sillage, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé aux responsables chargés du projet que les pouvoirs de l'État ont débloqué les fonds nécessaires. « Nous avons une enveloppe financière de 2, 5 milliards DA pour le projet et nous avons une entreprise qui a l'habitude de travailler avec le secteur de la jeunesse et des sports, c'est pourquoi j'estime qu'il y a une synergie entre l'expérience de l'étude et de la réalisation», a estimé Sebgag. Dans ce sens, le commis de l'État a mis en avant l'obligation de l'engagement moral pour que ce projet soit achevé dans les délais «parce que nous sommes fatigués des projets qui commencent et ne s'achèvent pas», a soutenu le ministre. Pour lui, le problème ce sont des pays avec peu de moyens et moins préparés qui réalisent des projets d'envergure. La problématique selon le ministre, c'est l'état d'esprit administratif qui pèse encore: «Nous raisonnons encore avec un esprit administratif», a souligné Sebgag. Pour lui, il est impossible de concevoir la réalisation d'un projet avec les équipes qui travaillent de 8h à 5h, « ça ne doit plus exister, c'est la cadence des 3x8 qu'il faut désormais adopter». Pour cela, il a chargé le wali d'Annaba de veiller à ce que ce projet fasse l'objet d'un suivi régulier. Autre volet soulevé par le commis de l'État, celui de la sous-traitance. Le ministre a estimé qu'il n'y a pas d'entreprise universelle qui fait tous les travaux. «C'est pourquoi le management est le plus important point à gérer», a fait savoir Sebgag en précisant que les chargés de ce projet ont toute la latitude de faire appel aux autres compétences algériennes « nous avons des entreprises publiques et privées dotées de compétences avec l'accompagnement du bureau d'études. En effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports veut des résultats palpables sur l'avancement des travaux. «Comme vous le savez le football n'est plus un sport, c'est devenu un sport et une politique, c'est pourquoi, nous ne devons pas donner l'occasion à ce que des réserves soient émises sur l'Algérie». Déterminé à relever le défi de l'organisation de cette compétition continentale, le ministre de la Jeunesse et des Sports a adopté des propos dopants pour motiver les acteurs chargés du projet de réhabilitation du stade du 19- Mai 1956. Rappelons que la structure a été fermée aux compétitions officielles durant la saison 2021-2022 pour permettre le lancement de cette opération qui a été confiée à l'entreprise publique des constructions métalliques Batimetal pour un délai d'exécution de huit mois. Les responsables de Batimetal, notons-le, se sont engagés à terminer les travaux, fin novembre prochain, conformément aux critères fixés dans le cahier des charges. Les travaux porteront sur la réfection du gazon naturel du stade, des vestiaires, la zone mixte, la salle de conférences, en plus du réaménagement des gradins et d'autres structures du stade. Il sera également procédé à la réparation des panneaux électroniques de publicité et à l'installation d'autres, la mise en place d'équipements électroniques régissant l'accès au stade de sorte à le rendre conforme aux normes internationales.