Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a écarté, jeudi, l'organisation à Oran et Arzew de la Coupe arabe des vainqueurs de coupes de handball à la date prévue, prévoyant son report à une date ultérieure. Dans une déclaration de presse en marge de sa visite dans la capitale de l'ouest du pays pour examiner les préparatifs de la ville en vue d'accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) l'été prochain, le ministre a indiqué qu'en raison du «petit nombre de clubs ayant confirmé leur participation au rendez-vous arabe programmé du 1er au 11 mars prochain, toutes les données plaident pour le report de cette épreuve». Sebgag, qui était accompagné du ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a souligné: «Nous avions espéré organiser cet événement sportif comme une compétition expérimentale en prévision des prochains JM, et comme un moyen aussi de promouvoir ces derniers, mais l'annonce de trois pays arabes seulement leur participation au tournoi ne donne pas au championnat la valeur que nous lui souhaitons, ce qui nous incite à le reporter. Cela dit, une décision dans ce sens devrait être prise dans les prochaines heures.» Outre les trois clubs algériens, dont la participation a été annoncée par la Fédération algérienne de handball, parmi eux le club organisateur, l'ES Arzew, quatre autres formations ont envoyé leurs confirmations de participation, représentant la Tunisie, la Libye et le Maroc. Sur un autre registre, Abderezak Sebgag s'est dit «optimiste» quant au changement de la date du prochain championnat d'Afrique des nations, qui coïncide avec les JM prévus du 25 juin au 5 juillet, ce qui affectera négativement le tournoi du jeu à sept de la manifestation sportive régionale.

Le premier responsable de la jeunesse et des sports a expliqué dans ce contexte qu'il avait pris contact, à travers la Fédération algérienne de la discipline, avec les parties concernées de la Confédération africaine ainsi que la Fédération internationale de handball afin de reprogrammer le championnat d'Afrique de manière à ne pas chevaucher avec les JM, affirmant avoir reçu des garanties pour que sa demande ait une suite favorable.