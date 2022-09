L'Union arabe de football association (UAFA) a tenu à honorer, à travers son secrétaire général, le Dr Raja Allah Al-Sulami, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, et le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, en guise de remerciements et de félicitations pour la réussite de cette Coupe arabe des nations des U17, qu'a abritée notre pays du 23 août au 8 septembre 2022 et qui s'est terminée en apothéose avec le sacre des jeunes Verts d'Arezki Remmane. La cérémonie de remise de distinctions s'est déroulée juste avant le coup d'envoi de la finale ayant opposé l'Algérie au Maroc au stade Abdelkrim Kerroum de Sig. À l'issue de cette finale, Zefizef a affirmé: «C'est une bonne préparation pour notre sélection en prévision de la prochaine coupe d'Afrique de la catégorie qui aura lieu chez nous l'année prochaine. Cette Coupe arabe, en plus d'avoir été une aubaine pour le staff technique national pour évaluer le niveau de ses joueurs en prévision du rendez-vous africain, elle a permis aussi à l'Algérie de prouver qu'elle est capable d'organiser n'importe quelle compétition internationale.» Il ajoutera: «Ce fut donc une répétition générale pour nous sur le plan organisationnel, et je dois dire qu'on est de loin satisfait dans ce registre, même si je dois reconnaître que les infrastructures choisies pour accueillir cet évènement n'étaient pas prêtes à 100%.» Pour le patron de la FAF, «ce trophée remporté par nos jeunes va les stimuler davantage pour briguer le sacre continental en avril prochain».

«C'est aussi une autre preuve que notre football recèle du potentiel. Les connaisseurs attestent, d'ailleurs que notre sport roi a sa place sur la scène mondiale. (Au sujet des deux prochaines sorties amicales de la sélection A contre la Guinée et le Nigeria les 23 et 27 septembre à Oran) tout est prêt sur le plan logistique pour que ces deux rencontres se déroulent dans les meilleures conditions», a-t-il conclu.