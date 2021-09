Dans le cadre de l'activation de la diplomatie sportive algérienne et surtout de la prise de conscience par l'Algérie de sa véritable place dans le sport africain, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, se trouve depuis la soirée de, lundi dernier, au Nigeria, accompagné du président du Comité olympique algérien (COA), Abderrahmane Hammad, pour participer à la réunion de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA). Ce qui coïncide d'ailleurs avec la célébration du 40e anniversaire de cet organisme continental, dont le président n'est autre que l'Algérien, Mustapha Berraf. Ainsi donc, et à son arrivée à la République fédérale du Nigeria, le ministre algérien a été reçu par son homologue nigérian, Sunday Dare, ainsi que Son Excellence l'ambassadeur d'Algérie au Nigeria, Hocine Latli, et le président de l'ACNOA, Mustapha Berraf. Dès son arrivée en terre nigériane, Sebgag a débuté sa visite en organisant un dîner, en l'honneur des ministres de la Jeunesse et des Sports de la République d'Égypte et de la République fédérale du Nigeria à la résidence de l'ambassade d'Algérie à Abuja. Et au programme de Sebgag, sont prévus des entretiens bilatéraux avec ses homologues de 4 pays africains, à savoir le Nigeria, le Ghana, l'Egypte et le Kenya. Il est très important de noter que le MJS et ses homologues des pays africains assisteront, également, à la réunion du Bureau exécutif de l'Association des Comités nationaux olympiques, qui coïncidera avec le 40e anniversaire de la fondation de cette association continentale. Il est à rappeler que l'Algérie a présidé, il y a quelques jours de cela, la réunion du bureau du Comité technique chargé de la jeunesse, la culture et les sports de l'Union africaine (UA), où plusieurs points qui ont été examinés lors de la dernière session, ont été évoqués pour évaluer leur mise en oeuvre sur le terrain. La réunion a été sanctionnée par une série de recommandations, visant la coordination des efforts africains dans les domaines de la jeunesse, de la culture et des sports et l'inscription, à l'ordre du jour de la prochaine session, de la proposition algérienne relative à l'évaluation des conditions d'organisation des manifestations et compétitions sportives continentales en Afrique. La prochaine session du Comité technique spécialisé en charge de la jeunesse, de la culture et des sports, coïncidera avec la Journée africaine de la jeunesse. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, la prochaine session sortira avec des stratégies et recommandations, en faveur de la promotion des arts, de la culture, du patrimoine et des sports, en tant que leviers du développement de la jeunesse et de la croissance économique en Afrique. Les travaux de la 4e session du Comité technique spécialisé, en charge de la jeunesse, de la culture et des sports de l'UA, sont prévus du 28 au 30 octobre au niveau des experts et le 1er novembre au niveau des ministres.