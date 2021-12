Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a affirmé, ce mardi à Oran que l'inquiétude du Comité international des Jeux méditerranéens, exprimée dans un communiqué, par rapport au retard dans les préparatifs de la 19e édition des jeux prévus dans la capitale de l'Ouest algérien l'été 2022 «n'a aucune relation avec la réalité du terrain». En marge de sa visite aux infrastructures sportives concernées par cet événement, le ministre a souligné que «le Comité international a le droit de donner son avis sur ce sujet, mais la réalité est toute autre sur le terrain et diffère complètement de ce qui circule à cet égard, à savoir de prétendues allégations faites par des partis au service de certains agendas». Et d'ajouter: «Il ne faut pas donner plus que ce qui a été dit sur les préparatifs des Jeux par le Comité international ni entrer dans la polémique, car la réalité du terrain confirme que les travaux des différentes infrastructures sportives sont entrés dans leur phase finale et seront réceptionnés dans les prochaines semaines.». Le Comité international, a souligné Sebgag, «aura l'occasion de constater par lui-même l'avancement des préparatifs, lors de la visite de ses représentants à Oran les 11 et 12 décembre prochain». Le ministre a exprimé sa satisfaction, quant au rythme imprégné aux travaux au niveau des différentes infrastructures qu'il a visitées, saluant leur qualité et leur volume, soulignant qu'«il n'y a pas lieu de les comparer à celles de la précédente édition des jeux abritée par la ville espagnole de Tarragone». Sebgag a estimé que ce genre de réalisations «sera en faveur du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) vu qu'il présentera un meilleur visage des jeux et sera en faveur du mouvement sportif national qui pourra en profiter à l'avenir». «Il est certain que l'Algérie sera fidèle à ses engagements et confirmera qu'elle est en mesure d'organiser les plus grandes compétitions sportives internationales», a-t-il affirmé à ce propos. Pour accorder à la prochaine édition de cette manifestation méditerranéenne les meilleures chances pour assurer son succès sur tous les plans, le ministre a annoncé que les organisateurs ont élaboré «un riche programme pour la promotion médiatique de cet événement qui sera lancé au début de l'année prochaine». Répondant à une question concernant la possibilité pour l'Equipe nationale de football d'accueillir ses adversaires dans le nouveau stade d'Oran, surtout que ce dernier dispose d'une bonne pelouse, le ministre a souligné que ce stade sera bientôt réhabilité après avoir rempli tous les critères fixés par les Fédérations internationales et africaines (FIFA et CAF). «L'entraîneur national sera libre ensuite de prendre la décision qu'il juge appropriée pour l'Equipe nationale parce qu'il est le plus apte». Le stade d'Oran, doté d'une capacité de 40 000 places, a été l'une des étapes de la visite de Sebgag, qui a reçu des explications du directeur de wilaya des équipements publics, concernant l'avancement des travaux de cette infrastructure qui sera livrée les prochaines semaines, a affirmé le ministre.