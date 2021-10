Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a été du voyage avec l'Equipe nationale, hier, au Niger. Il a été invité par son homologue nigérien dans le cadre de la promotion du sport en Afrique et l'union des visions, des efforts et des objectifs. Une fois arrivé à l'aéroport Houari Boumediene, Sebgag a été accosté par les journalistes, afin de revenir sur le sujet d'actualité par excellence, à savoir l'état de la pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida. De vives critiques allant dans ce sens avaient été soulevées par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, ainsi que ses joueurs, avant et après le match gagné face au Niger (6-1), vendredi dernier. «Le président de la République avait parlé de la Issaba (bande, Ndlr) qui sévit encore au pays, et il avait entièrement raison. Elle est encore là, chez des responsables de la gestion des infrastructures sportives», a-t-il déclaré. «C'est navrant d'en arriver jusque-là. Nous avons pris des décisions sur place, en attendant d'autres à notre retour du Niger. Le problème est trop profond», poursuit-il. Et d'enchaîner: «Avant le match de vendredi dernier, j'ai reçu des rapports m'informant que la pelouse était en bon état. Au final, il s'est avéré qu'il s'agissait de faux rapports. La réalité était toute autre. Les responsables de ce fiasco seront appelés à assumer leurs responsabilités.» La veille, des sources avaient évoqué le limogeage du directeur du stade Mustapha-Tchaker par Sebgag, au même titre que le directeur des investissements et des infrastructures du ministère. Sebgag n'a pas donné de détails, hier, mais a confirmé que la gestion du stade a été confiée à la Fédération algérienne de football (FAF). Par ailleurs, une gazonnière sera créée, incessamment, dans la région Centre avec comme objectif d'assurer la maintenance des pelouses des terrains des stades Tchaker et celui du 5-Juillet d'Alger, ainsi que ceux du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

La gestion de la pelouse du stade Tchaker confiée à la FAF

