La sélection algérienne de football a regagné, vendredi soir Alger, après avoir pris part à la 33e édition de la coupe d'Afrique des nations- CAN-2021- (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février), rapporte la Fédération algérienne de football (FAF). Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag a accueilli la délégation algérienne à l'aéroport international Houari Boumediene où il a salué le sélectionneur national, Djamel Belmadi, les neuf joueurs qui ont fait le voyage et les membres des différents staffs, précise la FAF. Le premier responsable du secteur de la jeunesse et des sports s'est entretenu avec le sélectionneur national et quelques membres au niveau du Salon d'honneur, avant de les saluer après avoir exprimé, au nom des hautes autorités, le soutien indéfectible de l'État et ses encouragements pour les échéances à venir, notamment les matchs de barrages qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, a-t-on ajouté. Jeudi et quelques heures seulement après la défaite concédée face à la Côte d'Ivoire (3-1), dans le cadre de la 3e et dernière journée (Gr.E) de la compétition, 19 joueurs de l'Équipe nationale ont quitté Douala pour rejoindre leurs clubs respectifs, à l'issue de l'élimination prématurée des Verts, dès le premier tour de la CAN-2021.