Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a affirmé que la décision de révision à la baisse du prix définitif de l'offre du voyage au Cameroun à 50 000 DA était intervenue en réponse aux demandes des supporters désirant se déplacer à Douala (Cameroun) pour apporter leur soutien aux Verts, lors de la rencontre qui les opposera aux Lions indomptables du Cameroun le 25 mars 2022.

«En réponse aux multiples demandes parvenues au ministère et exprimées sur sa page Facebook, ces derniers jours, par les supporters de l'Équipe nationale de football désirant se déplacer à Douala (Cameroun) pour apporter leur soutien aux Verts, il a été décidé de revoir à la baisse le prix définitif de l'offre du voyage au Cameroun à 50.000 DA», a déclaré le ministre. «Nous souhaitons que les supporters qui feront ce déplacement soient à la hauteur de l'effort consentis et qu'ils soient les dignes représentants de l'Algérie dans ce pays, en apportant leur soutien aux Verts pour qu'ils arrachent la qualification au Mondial du Qatar de 2022», a ajouté le ministre.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé, lundi, la baisse du prix définitif de l'offre du voyage au Cameroun à 50 000 DA (5 millions de centimes au lieu de 85 000 DA), tous frais inclus: prix du billet + frais de visa + assurance voyage + test PCR de moins de 72 heures + repas + transfert de et vers l'aéroport de Douala et le ticket d'entrée au stade.

«Dans le souci de répondre à la demande de plusieurs supporters ayant exprimé leur volonté de faire le déplacement à Douala (Cameroun) pour apporter leur soutien aux Verts lors de la rencontre qui les opposera aux Lions indomptables du Cameroun le 25 mars 2022 au titre des qualifications du Mondial 2022 au Qatar, il a été décidé de réduire les tarifs définitifs de l'offre du voyage vers le Cameroun à 50 000 DA tous frais compris», a indiqué un communiqué du ministère.«Tous les supporters qui s'étaient acquittés du premier montant, à savoir 85 000 DA seront remboursés», a rassuré le ministère. Pour rappel, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné de lancer l'opération de vente des billets de voyage, à compter du dimanche 13 mars 2022, pour le transport des supporters de la sélection nationale au Cameroun à des prix subventionnés et d'assurer tous les moyens pour la réussite de cette opération, a indiqué, samedi, un communiqué de la présidence de la République.