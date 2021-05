Après l'entraîneur Zoran Manjolovic, arrivé à Alger dimanche dernier, c'est son adjoint, le Tunisien Karim Bensalem Sebai, qui lui a emboîté le pas, le lendemain. Agé de 41 ans, le technicien en question a déjà travaillé avec Manjolovic, entre autres, à Al Hillal du Soudan et au WA Casablanca. Les deux hommes ont supervisé, hier, leur nouvelle équipe face à l'AS Aïn M'lila, au stade Omar-Hamadi de Bologhine, dans le cadre de la première journée de la phase retour du championnat. Par ailleurs, et de par les avis unanimes, les joueurs de l'équipe de la réserve du CRB sont, actuellement, en pleine forme, sur le plan des résultats et du jeu. Avec l'arrivée de Manjolovic, ils espèrent avoir un signe afin d'évoluer avec leurs aînés. C'est le cas de le dire, entre autres, de Bekkouche, Bouras, Bouchar, Belaribi ou encore le buteur Belkhadem.