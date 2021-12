Avant son retour sur Alger, aujourd'hui, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Charaf-Eddine Amara, accompagné de son vice-président, Yacine Benhamza, a eu une séance de travail avec 2 représentants de la FIFA, en l'occurrence Jean-Marie Kenny, chef de Division des associations, et Céline Zigaul, Responsable zone francophone/Division associations.

Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés, parmi lesquels, le programme Forward, la gouvernance, Conformité associations / FIFA, les projets d'infrastructures ainsi que le Digital informatique - Plate-forme FIFA. «Un débat fructueux autour de ces différentes questions où le président de la FAF a rappelé la pleine disponibilité de l'Algérie à jouer un rôle prépondérant au service de la concrétisation des différents projets aussi bien en Algérie que dans la zone UNAF, mais également au niveau du continent africain», a écrit la FAF sur son site.

Et d'ajouter: «La FAF a exprimé de nouveau son engagement total et son entière disponibilité à la réalisation du programme Forward FIFA au bénéfice du développement du football dans notre pays.»