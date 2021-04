S'il y a un joueur au CR Belouizdad qui a grandement contribué à la qualification historique de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions, c'est Amir Sayoud, qui a inscrit depuis le début de la campagne africaine, (9 rencontres) 7 buts pour son équipe et offert deux passes décisives, ce qui fait de lui, le meilleur buteur de la LdC. Sayoud qui est le métronome du CRB a inscrit des buts importants et s'est montré décisif lors des deux dernières rencontres de groupe, face respectivement au TP Mazembe à Alger et à Mamelodi Sundowns en déplacement, où il a inscrit un but à chaque fois.