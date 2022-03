Rudement sanctionné en raison de la proximité de Roman Abramovitch avec Vladimir Poutine, Chelsea pourrait connaître de prochaines semaines très compliquées. Certains joueurs comploteraient même pour se faire la malle! Thiago Silva va-t-il rester à Chelsea? Chelsea vit une période totalement ahurissante. Quelques mois seulement après son sacre en Ligue des Champions, le club anglais pourrait connaître des heures sombres. En effet, le gouvernement britannique a décidé de sanctionner Roman Abramovitch, le propriétaire des Blues, en raison de sa proximité avec Vladimir Poutine: fonds gelés, ventes de billets, de marchandises et de produits dérivés interdits, prolongations bloquées... Mais ce n'est pas tout. Selon The Telegraph, de nombreux joueurs s'inquiètent de la situation actuelle de Chelsea, qui a encore six semaines pour trouver un nouvel actionnaire. Le média britannique révèle d'ailleurs que certains d'entre eux négocient avec leurs avocats pour tenter de rompre leurs contrats!

Une information à prendre avec des pincettes mais qui ne serait pas surprenante au vu du flou qui entoure l'avenir à court terme du champion d'Europe. Si l'identité des joueurs concernés n'a pas été dévoilée, il semble désormais évident que ceux dont l'engagement arrive à expiration dans les mois à venir ne resteront pas du côté de Stamford Bridge.

C'est notamment le cas de César Azpilicueta et Andreas Christensen, annoncés avec insistance du côté du FC Barcelone, ou encore d'Antonio Rüdiger, courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus.

D'autres cadres du vestiaire blue pourraient aussi décider d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ce n'est pour le moment pas le cas de Thomas Tuchel. «Je ne suis pas sûr d'être inquiet, mais je me tiens au courant.

Cela change presque tous les jours. Je suis toujours heureux d'être ici, d'être l'entraîneur de cette équipe de haut niveau», a souligné le manager allemand. Cela pourrait changer si ses meilleurs joueurs venaient à quitter le navire.