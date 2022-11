L'escrimeuse algérienne Saoussen Boudiaf, éliminée vendredi au tableau 16 de l'étape d'Alger de la Coupe du monde de sabre, s'est dite «satisfaite» de sa performance, après un début de saison perturbé par une blessure au genou. «Dernièrement j'étais gênée par une blessure au genou, qui m'a empêchée de bien préparer ce rendez-vous. Vu les circonstances, je suis contente de mon parcours en atteignant le tableau 16. Cette place parmi le top 16 mondial est encourageante pour la suite de la saison», a déclaré à l'APS la médaillée d'or aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran. Boudiaf s'est hissée au tableau 16 en s'imposant au tour précédent devant la Hongroise Liza Pusztai (16-08), avant de se faire éliminer par la Grecque Theodora Gkountoura (11-15). «Maintenant, je vais continuer à travailler très dur en prévision des qualifications pour les Jeux olympiques 2024 à Paris», a ajouté la championne algérienne, remerciant tous les organisateurs et les bénévoles pour la réussite de cette étape de la Coupe du monde. Boudiaf qui a terminé à la 12e place du classement général, s'était illustrée jeudi en remportant ses sept matchs de poule disputés pour le compte de la 1ère journée à la salle Harcha-Hacène (Alger). Les épreuves de l'étape d'Alger de la Coupe du monde de sabre, se poursuivent ce vendredi à la salle harcha avec le déroulement des demi-finales et la finale du tableau féminin. La journée d'aujourd'hui verra le déroulement des épreuves par équipes. Plus de 336 athlètes dont 157 dames, représentant 41 pays, prennent part à ce rendez-vous mondial.