Les Sud-Africains d'Orlando Pirates ont validé leur place au prochain tour de la coupe de la CAF, après leur victoire dimanche soir au stade du 5-Juillet d'Alger, face à la JS Saoura (2-0). Tout s'est joué durant la seconde période, où les Pirates ont inscrit les 2 buts de la victoire après une domination algérienne lors de la 1ère mi-temps. Ntsikelelo Nyauza (48') et Kabelo Dlamini (51') ont fait le «boulot» pour Orlando Pirates qui compte 12 points et prend la tête du groupe D. Il y a lieu de noter l'expulsion de Goodman Mosele à la 75'. Dans l'autre match, joué en fin d'après-midi, Al Ittihad de Tripoli s'est imposé aux forceps face aux novices de la compétition, Royal Leopards d'Eswatini. Sanad El Ouarfali ouvre la marque pour les locaux sur penalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Thabiso Mokenkoane remet les pendules à l'heure à la 58', avant que son coéquipier Bongani Dlamini ne double la marque pour les Royal Leopards, huit minutes plus tard. Anas Hamad égalise pour les Libyens à la 70', avant la délivrance pour les poulains de Kouki dans les arrêts de jeu de la rencontre lorsque Sanad El Ouarfali marque le but de la victoire. Tout se jouera lors de la dernière journée entre Al ittihad de Tripoli et la JS Saoura. Les Libyens comptent 10 points alors que les Algériens totalisent sept unités, mais Saoura compte un meilleur goal-average particulier. Dans les autres groupes, les Égyptiens d'Al Masry et les Congolais du TP Mazembe ont assuré leur qualification au prochain tour de la compétition à une journée de la fin de la phase de poules. Les poulains de Moine Chaâbani comptent 10 points alors que les coéquipiers de Christian Koffi totalisent 8 unités. Au stade de Borg Al Arab, Mohamed Abdelatif ouvre la marque pour les locaux juste après la demi-heure de jeu (35') avant qu'Ahmed Alaâ ne double la marque à la 53'. Dans l'autre match du groupe, le TP Mazembe est allé chercher le nul (2-2) face à Otoho d'Oyo. Phillipe Kinzumbi ouvre la marque pour les visiteurs à la 35'. Wilfrid Nkaya remet les pendules à l'heure peu après l'heure de jeu. Le TP Mazembe reprend l'avantage à 7 minutes de la fin par l'intermédiaire de Christian Koffi mais Otoho D'Oyo égalise une nouvelle fois grâce à Joresse ngombe à la 87'.

R. S.