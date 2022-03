Suspendu, Kylian Mbappé n'a pas participé à la défaite du Paris Saint-Germain à Nice (1-0), samedi en Ligue 1. Sans l'attaquant français, le club de la capitale a été totalement inoffensif durant

90 minutes. Mbappé, meilleur joueur du PSG... et de loin. Kylian Mbappé (23 ans) est un joueur fiable. Très fiable. Depuis le début de la saison, l'attaquant français n'a manqué que 4 des 38 matchs du Paris Saint-Germain. Deux d'entre eux se sont soldés par une défaite: contre Lille (0-1), lors du Trophée des Champions, et face à Nice (1-0), samedi en Ligue 1. Cette dernière rencontre face aux Aiglons a un peu plus confirmé une réalité qui n'avait échappé à personne: sans son numéro 7, Paris est une équipe banale.

À Nice, les Parisiens ont réalisé un non-match. En dehors de quelques combinaisons entre Lionel Messi et ses partenaires offensifs, les hommes de Mauricio Pochettino n'ont absolument rien proposé. Sur 90 minutes, seul Angel Di Maria a donné des frissons à Walter Benitez sur une tentative de piqué ratée. Seul joueur de l'effectif parisien à diversifier son jeu avec des appels en profondeur très tranchants, Mbappé a énormément manqué à Marco Verratti, qui n'a jamais réussi à allonger pour tenter de contourner un bloc niçois bien en place. Sur le mois écoulé, le Champion du monde tricolore a d'ailleurs sorti son équipe de la panade à plusieurs reprises. Auteur de buts sur le fil pour arracher la victoire contre Rennes (1-0) et le Real Madrid (1-0), impliqué sur les 3 buts contre Saint-Étienne (3-1), Mbappé a systématiquement sorti un tour de son sac pour rassurer Paris. À Nice, sans sa magie, sa vitesse, sa capacité à faire reculer ses adversaires de par sa présence, la formation francilienne a donné l'impression d'être une équipe ordinaire incapable d'assumer son statut. Conscient que l'absence de Mbappé allait peser très lourd avant la partie, Christophe Galtier, qui a su, une fois de plus, annihiler les offensifs du PSG (0 but en 3 matchs contre Nice), s'est montré lucide au terme de la rencontre. «En face, il y avait quand même Verratti, Neymar, Di Maria ou Messi, avec d'autres joueurs. Mais on ne va pas se voiler la face, il y a un PSG avec Kylian Mbappé et un autre sans», a soutenu le manager azuréen. Une preuve de plus qui fait que les dirigeants du PSG devront retenir leur star coûte que coûte...