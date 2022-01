La belle histoire va-t-elle se transformer en cauchemar pour les Comores? Qualifiée pour la première fois de son histoire pour la CAN, la sélection est parvenue à décrocher son billet pour les 8es de finale de la compétition, à la faveur d'une 3e place du groupe C derrière le Maroc et le Gabon. Suffisant pour lui octroyer le droit de défier le pays-hôte, le Cameroun, aujourd'hui, au stade d'Olembé de Yaoundé. Mais c'est une mauvaise nouvelle que vient de rapporter la Fédération sur les réseaux sociaux: les Coelacanthes sont touchés de plein fouet par les cas de Covid-19 puisque pas moins de 12 membres de l'effectif et du staff ont été testés positifs, ces dernières heures. Parmi eux, le sélectionneur Amir Abdou, mais aussi et surtout les deux seuls gardiens encore à disposition, à savoir Moyadh Ousseini et Ali Ahamada, Ben Boina étant blessé. Ce dernier va-t-il malgré tout jouer diminué? Ou prêter ses gants à un joueur de champ? Dans une courte vidéo publiée sur Twitter, le manager général de l'équipe, El Hadad Himidi, explique la situation chaotique au sein du groupe. «On essaie de gérer cela du mieux que l'on peut. On a aussi deux kinés qui sont touchés. C'est un moment difficile, on essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des solutions alternatives mais sans le coach et surtout sans nos gardiens, la solution est assez compliquée. On ne perd pas espoir, on va tenter de trouver des solutions. Dans le protocole sanitaire prévu par la Confédération africaine de football (CAF) pour la compétition, tous les joueurs des sélections présentes à la CAN doivent, pour pouvoir jouer, présenter un test négatif de moins de 24 heures. Il s'agit de tests PCR réservés aux joueurs et à tous les officiels, ramasseurs de balles et arbitres.

Programme d'aujourd'hui

Guinée - Gambie (17h)

Cameroun - Comores (20h)