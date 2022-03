L'attaquant du MC Alger, Samy Frioui, auteur d'un but lors de la victoire de son équipe samedi en déplacement face au WA Tlemcen (2-0), a rejoint Ahmed Nadir Benbouali (Paradou AC) et Belaïd Hamidi (JS Saoura) à la deuxième place au classement des buteurs du championnat de Ligue 1 de football. Face au WAT pour le compte de la 20e journée, Frioui a inscrit son 9e but, confirmant son réveil, moins d'une semaine après avoir claqué un doublé lors du succès décroché à domicile face au NC Magra (2-1), dans le cadre de la 19e journée. Si Hamidi est resté muet lors du match nul décroché par la JS Saoura, samedi sur le terrain de l'USM Alger (0-0), Benbouali aura l'occasion de rejoindre l'actuel meilleur buteur du championnat Hicham Mokhtar (10 buts/ US Biskra), à l'occasion du derby face au CR Belouizdad, prévu lundi au stade du 20-août 1955 (14h30). Le trio Frioui-Benbouali-Hamidi est talonné de près par deux joueurs: Yousri Bouzok (Paradou AC) et le Béninois Marcelin Koukpo (CS Constantine) qui comptent 8 buts chacun.

Pour rappel, le titre du meilleur buteur de la Ligue 1 la saison dernière (2020-2021) est revenu au milieu offensif Amir Sayoud sous les couleurs du CR Belouizdad, avec 21 buts. L'enfant de Guelma a refusé de prolonger son contrat avec le champion d'Algérie en titre, préférant tenter une nouvelle expérience à l'étranger avec le club saoudien Al-Ta'ee Hail (Div.1).