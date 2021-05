Samir Hadjaoui, l'ancien gardien international algérien est décédé dimanche soir à Paris, des suites d'une longue maladie.

Samir Hadjaoui avait demandé à être rapatrié, et il était prévu que cela se fasse hier. Malheureusement, il est décédé quelques heures avant. Gravement malade, cet ancien portier de 42 ans avait sollicité les hautes instances du sport national au mois de décembre dernier pour lui procurer une prise en charge médicale à l'étranger, et son voeu a été exaucé, puisqu'il a été rapidement transféré dans la capitale française. Seulement, et comme s'il avait compris que sa fin était proche, Hadjaoui a lancé de nouveaux appels de détresse au cours des dernières 72 heures pour demander à être rapatrié au plus vite.

Ce qui devait se faire ce lundi. Malheureusement, il est décédé juste avant.