Dans l'histoire des Jeux méditerranéens, et depuis la première participation de l'Algérie à ces joutes régionales en 1967, les athlètes algériens ont remporté, à travers leurs 14 participations, un total de 240 médailles (66 or, 59 argent, 115 bronze). La discipline la plus titrée chez nous n'est autre que l'athlétisme avec moins de 28 médailles en or. Elle est suivie par la boxe avec un total de 17 breloques en or, le judo avec 6 médailles, tout comme la natation. Vinrent ensuite l'haltérophilie (5), le karaté (2) et enfin le football, la gymnastique et le handball avec une seule médaille en or. Sur le plan individuel, c'est le nageur Salim Ilès qui est l'athlète algérien le plus titré dans les Jeux méditerranéens, lui, qui a remporté 6 médailles. D'autre part, on relèvera aussi que c'est à Tunis en 2001 que l'Algérie a enregistré sa meilleure récolte avec un total de 32 médailles (10 en or, 10 en argent et 12 en bronze). Et l'histoire retiendra d'ailleurs, qu'en 1967 à Tunis, l'Algérie a récolté 3 médailles de bronze: la première par le boxeur Kaddour Aliane (+81 kg), l'enfant de Boufarik, et les deux autres médailles en athlétisme par l'athlète Rabea Ghezlane avec deux médailles au lancer du poids (8,36 m) et au javelot (24,78 m). Et c'était la première fois que la gente féminine algérienne participe à ces joutes. En 1971, c'est l'athlète Azzedine Azzouzi qui a offert à l'Algérie sa seule médaille à Izmir au 800m avec le chrono de 1:48.2 centièmes. Et il fallait attendre l'année 1975, lors des JM organisés chez nous en Algérie pour enregistrer les premières médailles en or. Là, l'Algérie a décroché 20 médailles (4 or, 7 argent et 9 en bronze). Ces quatre premières médailles en or ont été remportées par les boxeurs, Hocine Nini, Mohamed Missouri, l'athlète Boualem Rahoui (3000m steeple) et l'Équipe nationale algérienne de football, avec son capitaine de l'époque, Omar Betrouni qui a reçu cette médaille d'or des mains du président de la République de l'époque, le défunt Houari Boumediene, qui a, par la suite, reçu officiellement nos athlètes médaillés. Ainsi donc, et sur le plan individuel, l'ancienne star de la natation nationale, Salim Iles, reste l'athlète ayant remporté le plus grand nombre de médailles dans l'histoire de la participation algérienne aux Jeux méditerranéens avec six breloques dont cinq en or, un record difficile à égaler ou à battre. Le natif d'Oran a arraché sa première médaille d'or, lors de l'édition de 1997 à Bari en Italie en s'adjugeant la première place du 100 m nage libre (50.62), avant d'enchaîner avec deux doublés sur 50 m et 100 m nage libre lors des deux éditions suivantes à Tunis (2001) et Almeria (2005). L'ex-directeur des Jeux méditerranéens d'Oran a également remporté une médaille d'argent sur 50 m nage libre, à l'occasion de sa première apparition aux Jeux en 1997 à Bari. Avec ses médailles, Salim Iles devance son compatriote l'haltérophile Abdelmounaïm Yahiaoui, auteur de 9 médailles (3 or, 3 argent et 3 bronze) décrochées en quatre participations. Yahiaoui a remporté ses trois médailles d'or lors de deux éditions, la première en 1991 à Athènes et les deux autres en 1993 à Languedoc-Roussillon (France). La troisième place du podium des athlètes algériens les plus titrés aux Jeux méditerranéens est occupée par l'ancienne Championne olympique et du monde Hassiba Boulmarka.

La native de Constantine compte dans son escarcelle trois médailles d'or et une en argent obtenues en deux participations. Deux autres athlètes en athlétisme, Belfaâ Othmane (saut en hauteur) et Baya Rahouli (triple saut) ont empoché deux breloques en vermeil chacun, tandis que la famille Morceli a remporté trois médailles en athlétisme dont une en or grâce à l'ancien Champion du monde et olympique Noureddine sur (1500) en 1993, tandis que son frère aîné Abderrahmane a décroché une en argent (800 m) et une autre en bronze (1500m) à Split 1979. Enfin, le judoka Abdelhakim Harkat a raflé 2 médailles d'or dans la catégorie 65 kg. La première breloque en 1991 à Athènes et la seconde en 1993 à Languedoc-Roussillon.