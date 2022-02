Le nom de Mohamed Salah circule de nouveau du côté du Real Madrid. Il s'agit d'une vieille piste et on la croyait enterrée, mais les décideurs de la Casa Blanca sont revenus à la charge pour le recrutement du prolifique attaquant égyptien.

Un raid pourrait survenir l'été prochain. Si l'on en croit le site espagnol Fichajes, les Madrilènes se tourneront vers le Pharaon si jamais ils manquaient de séduire Kylian Mbappé.

Ce qui est un scénario tout à fait probable. Salah, qui fait partie des meilleurs à son poste au monde est une alternative plus qu'intéressante au Bondynois. À noter tout de même que contrairement à Mbappé, Salah ne sera pas libre de tout engagement l'été prochain.

Son contrat du côté d'Anfield n'expire qu'en 2023 et les négociations avec le board des Reds restent en cours en vue d'une prolongation.

S'il veut arriver à ses fins et attirer le vice-champion d'Afrique à Bernabeu, le Real aura donc à casser sa tirelire... Dans ce dossier, ce qui pourrait faciliter les choses, c'est la volonté de l'ancien Romain de rejoindre la capitale espagnole.

Salah n'a, en effet, jamais caché son désir de pouvoir évoluer au sein d'un gros cador de la Liga. L'opportunité tant attendue pourrait donc se présenter, l'été prochain. Affaire à suivre. Cette saison, Salah en est à 25 buts claqués en 30 parties disputées toutes compétitions confondues. Il lui sera difficile d'aller chercher le record sur une saison, à savoir 44 réussi lors de sa première année à Anfield, mais il n'en demeure pas moins que le chiffre a de quoi donner le tournis.

Samedi dernier, contre Norwich, il a atteint la barre des 150 pions inscrits avec LFC.