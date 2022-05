Liverpool a poursuivi sa moisson de titres, samedi à Wembley. Après la Coupe de la Ligue anglaise, Chelsea s'est de nouveau incliné contre les Reds en finale de la FA Cup (0-0, 5 tirs au but à 6) à l'issue d'une rencontre très disputée. Mais la poursuite de cette moisson ne s'est pas faite sans mal, puisque Mohamed Salah et Virgil van Dijk sont sortis sur blessure au cours de la rencontre.

Forcément inquiétant à deux semaines de la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le 28 mai au stade de France. En conférence de presse, Jürgen Klopp s'est pourtant montré optimiste sur la chance de voir ses deux stars se rétablir vite et être aptes pour la C1. «Les deux (joueurs) sont OK (...) Je pense que les deux iront bien. «Mo» est venu me voir et m'a dit qu'il pouvait continuer», a-t-il également précisé, mais l'entraîneur allemand a préféré ne pas prendre de risque et l'a remplacé après une demi-heure de jeu. Une précaution plus qu'une réelle inquiétude que semble confirmer une vidéo prise en zone mixte par un correspondant du Times. De passage devant les journalistes avec sa valise en main, l'Égyptien est questionné sur son état de forme et s'il sera en mesure de disputer la finale contre le Real. La réponse ne se fait pas attendre: «Bien sûr!» Son coéquipier en défense Virgil van Dijk est, lui, sorti à la fin du temps réglementaire, laissant sa place pour la prolongation. «Il a eu un petit souci mais il va bien», a assuré Klopp, tout en admettant qu'il était probable que les deux joueurs ne soient pas alignés mardi, en championnat, contre Southampton, même si Liverpool peut encore théoriquement être champion. «J'ai pu remplacer Salah et van Dijk par Diogo Jota et Joel Matip. C'est la situation la plus confortable que j'ai jamais connue comme entraîneur», a encore souligné l'Allemand. Vainqueur des deux coupes domestiques cette saison, Liverpool court après un quadruplé historique pour un club anglais.