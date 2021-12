Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il ne fasse parler de lui! Pour ses performances stratosphériques, le plus souvent. Mais pas seulement. Si Mohamed Salah impressionne par sa régularité déconcertante, encore, cette saison avec ses 22 buts en 24 matchs, l'Egyptien anime les rubriques transferts des tabloïds britanniques depuis plusieurs mois maintenant. La raison? Il n'a pas encore prolongé avec Liverpool, alors qu'il arrive en fin de contrat en juin 2023. Et les Reds s'activent pour tenter de le sécuriser le plus vite possible. Avec une peur et un risque: se retrouver l'été prochain dans la situation du PSG avec Kylian Mbappé en août dernier. Ou se mettre dans le rouge. Cet été, si rien n'évolue, Mohamed Salah n'aura en effet plus qu'une année sur son contrat. Et si Liverpool ne veut pas se retrouver face au dilemme rencontré par de nombreuses formations, ces derniers temps, à savoir vendre sa star ou prendre le risque de la conserver pour possiblement la perdre, l'été suivant, sans indemnité de transfert, il est temps de convaincre l'ancien Romain de poursuivre l'aventure. Alors, le club de la Mersey serait prêt à s'en donner les moyens. D'après plusieurs médias britanniques, Liverpool envisagerait de lui offrir un salaire record en Premier League, où les contrats faramineux ne manquent pourtant pas (24 millions par an). Mais l'argent ne fait pas tout. Mohamed Salah, qui touche actuellement 12,24 millions d'euros par saison, selon le site de référence Sportune, voudrait aussi voir les Reds lui montrer leurs ambitions en recrutant de nouveaux joueurs majeurs. Car l'attaquant n'a pas envie de se satisfaire d'un juteux deal. À 29 ans, il veut rester au sommet. Individuellement mais surtout collectivement. «Pour le moment, je ne me vois même pas jouer contre Liverpool. Cela me rendrait triste», a-t-il lancé fin octobre à la chaîne Sky Sports, avant d'ajouter: «Mais voyons ce qui arrivera.» Une bonne manière de mettre la pression sur ses dirigeants, qui se retrouvent face à un sacré défi. Aux yeux de leurs fans, les Reds doivent en effet tout faire pour essayer de le garder. Et le niveau affiché par Mo Salah, depuis plusieurs semaines, ne fait que renforcer cette impression. L'Egyptien, qui allie esthétique et efficacité, marche sur l'eau. Et semble dans la forme de sa vie. «On n'a pas besoin de parler de ce que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont fait pour le monde du football et de leur domination. Mais à ce moment précis, c'est lui le meilleur», avait d'ailleurs résumé Jürgen Klopp, son entraîneur. Et dans les travées d'Anfield, beaucoup partagent son avis.