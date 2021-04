Mohamed Salah effectue peut-être sa dernière saison à Liverpool. L'attaquant égyptien est tenté par un nouveau challenge, en particulier en Espagne, et le club anglais est aussi ouvert à la possibilité de le vendre. D'après les révélations faites par le site Goal, les dirigeants des Merseysiders auraient même déjà informé leur joueur qu'ils le transféreraient en cas d'offre intéressante. Salah (28 ans) a encore deux ans de contrat du côté d'Anfield. S'ils veulent récupérer une somme importante pour ses services, les Reds ont donc intérêt à le libérer rapidement. Cet été, et malgré la crise financière, ils peuvent légitimement espérer 100 millions d'euros ou plus comme indemnité de transfert. Pour l'instant, aucun club n'a vraiment approché Liverpool pour le Pharaon. Des rumeurs ont fait état d'un intérêt du Real Madrid, mais la piste a pris du plomb dans l'aile suite aux propos tenus par Zinédine Zidane lundi. Le coach français a indiqué qu'il ne songeait guère à Salah, car ce n'est pas son joueur. Une déclaration qui a dû motiver l'Égyptien, puisqu'il s'est rendu auteur d'un but face aux Merengue mardi en C1 (1-3).