Depuis plusieurs jours, il se dit que l'ailier Mohamed Salah se rapproche d'un accord avec Liverpool pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2023. Mais pour le média Football Daily, l'international égyptien a entretenu le mystère par rapport à sa situation. «Honnêtement, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas à ce sujet. Je ne peux pas être égoïste et parler de ma situation, nous sommes dans la période la plus importante pour l'équipe, donc je dois juste parler de l'équipe et me concentrer sur les prochaines échéances. C'est le plus important. Si je suis confiant concernant un accord? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. J'ai déjà dit plusieurs fois avant ce que je voulais», a glissé, avec le sourire, Salah, qui donne toujours sa priorité à une prolongation sur le long terme chez les Reds.