Cristiano Ronaldo avait promis de fermer des bouches à l'occasion du derby of England contre Liverpool. Mais hormis un gros pétage de plombs et un but refusé, le Portugais n'a rien montré lors de la déroute de Manchester United à domicile, ce dimanche (0-5). Tout le contraire de Mohamed Salah, encore étincelant lors de ce choc de la 9e journée de Premier League. Passeur décisif pour Naby Keita sur l'ouverture du score, le Pharaon d'Anfield a mis Old Trafford à ses pieds. Auteur d'un triplé, l'Egyptien a, une nouvelle fois, éclaboussé la rencontre de son talent. Avec désormais 107 buts en 167 apparitions en Premier League, Mohamed Salah a dépassé Didier Drogba (104 buts) pour devenir le meilleur buteur africain de la compétition. A l'heure où les votants sont appelés aux urnes pour l'attribution du prochain Ballon d'or, Mohamed Salah retrouve la forme et ferait presque oublier les autres favoris. Entre un CR7 frustré et un Karim Benzema muet au même moment lors du Clasico, le protégé de Jürgen Klopp a éclipsé tout son monde. Reste à savoir si Kylian Mbappé et, surtout, Lionel Messi parviendront à suivre son rythme, lors du Classique de la Ligue 1 entre l'OM et le PSG. En marquant, dimanche dernier, à Old Trafford, l'Egyptien de 29 ans vient d'enchaîner un 7e match consécutif de Premier League, en marquant, au moins, une fois. Son total grimpe même à 10 rencontres grâce à ses 5 buts en 3 journées de Ligue des Champions. Le coéquipier de Jordan Henderson devient le 1er joueur de Liverpool, auteur d'un triplé à Old Trafford, depuis Fred Howe en novembre 1936. Phénoménal, tout simplement. Histoire de convaincre ceux qui doutaient encore du talent de Mohamed Salah, il suffit de voir le nom du dernier adversaire de Manchester United auteur d'un triplé à Old Trafford: Ronaldo, le Brésilien, à l'époque des Galactiques du Real Madrid en 2003. Bonne nouvelle pour les supporters des Reds, leur chouchou rêve de finir sa carrière du côté d'Anfield. «J'aimerais beaucoup rester jusqu'au dernier jour de ma carrière, a déclaré l'Egyptien à la chaîne Sky Sports. Mais je n'ai pas grand-chose à dire, ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, cela ne dépend pas de moi.» Avec des prestations comme celles de dimanche, difficile de le voir quitter Liverpool.