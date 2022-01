Tombeur de la Gambie (2-0) samedi, le Cameroun s'est emparé du premier billet pour les demi-finales de la CAN 2021 qu'il organise à domicile. Après la rencontre, le sélectionneur des Scorpions, Tom Saintfiet, a encensé son adversaire en estimant qu'il le voit aller au bout. «Je pense que nous avons perdu face au futur champion d'Afrique», a glissé le Belge en conférence de presse. «Nous avons fait face à une très bonne équipe du Cameroun, une équipe très forte, poussée par un grand public. (...) Aboubakar est en forme, il est très fort et le stopper est très difficile. Mais ce n'est pas seulement lui, c'est toute l'équipe du Cameroun qui est très mobile, avec beaucoup de changements dans les positions qui ont donné beaucoup de problèmes à notre défense.» Très décevants dans le jeu face aux Comores en 8es de finale (2-1), les Lions indomptables ont montré des progrès face aux Gambiens et affronteront le vainqueur d'Égypte-Maroc, jeudi prochain, pour une place en finale.