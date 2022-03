À l'approche des matchs de barrage du Mondial-2022 entre l'Algérie et le Cameroun, Djamel Belmadi doit sentir une certaine pression du résultat. Tom Sainfiet, qui est parvenu à hisser la Gambie en quarts de finale lors de la CAN-2021, pour la première participation de l'histoire des Scorpions, rêve de prendre ce poste. «Je veux entraîner les plus grandes équipes africaines pour aller en Coupe du monde et écrire l'histoire», a ainsi expliqué le technicien belge, dans un entretien accordé à Ennahar. Saintfiet tempère toutefois ses propos, en louant le travail de son homologue algérien et en évoquant son contrat actuel avec la Gambie, qui court jusqu'en juin 2026: «Maintenant, Belmadi est là, il fait un très bon travail notamment avec la victoire en CAN 2019. Quand il partira, évidemment que ce serait un grand honneur d'être sélectionneur de l'Algérie. (...) Pour le moment, ce n'est pas une discussion. Je suis avec la Gambie, Belmadi est avec l'Algérie, on va voir dans le futur.»