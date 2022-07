Les nageurs algériens Oussama Sahnoun (50m nage libre) et Jaouad Syoud (200m papillon) se sont adjugé les médailles de bronze de leurs spécialités respectives, à l'occasion de la 4e journée des épreuves de natation. Avec un temps de (22.22) Sahnoun a pris la troisième place de la finale du 50m nage libre, dernière le Grec Kristian Gkolomeev médaillé d'or avec un chrono de (21.91) et le Portugais Miguel Di Almeida Silva (22.01). De son côté, Syoud a terminé à la troisième place de la finale du 200m papillon avec un chrono de (1:58.37), alors que la médaille d'or a été obtenue par l'Italien Antonio Faraci (1:57.09) devant le Grec Andreas Vazaios (1:57.92). Ce sont deux médailles qui s'ajoutent à celle en or décrochée dimanche par Syoud sur 200m quatre nages.