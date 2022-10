Le vice-président du MC El Bayadh Sahel Mohamed a écopé de 6 mois de suspension dont 2 mois avec sursis (interdiction d'exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football), a indiqué la Ligue de football professionnel (LFP) lundi. Sahel Mohamed qui n'a pas répondu à trois convocations de la commission de discipline, devra en outre s'acquitter d'une amende de 80000 DA pour propos grossiers et tentative d'agression envers officiel de match. Le joueur du MC El Bayadh, Belalem Djamel, exclu pour faute grave, a été sanctionné de deux matchs de suspension tandis que son coéquipier Balegh Abou Soufiane a écopé d'un match de suspension et 30000 DA d'amende pour contestation de décision. Le MCEB a été condamné à payer une deuxième amende de 40000 DA pour conduite incorrecte de l'équipe. Le joueur Abada Achref (ASO Chlef) est suspendu pour un match plus une amende de 30000 DA pour contestation de décision. D'autre part, la commission de discipline a infligé une amende de 100000 DA à l'USM Khenchela pour présence de personnes étrangères dans le tunnel menant à l'accès du terrain.