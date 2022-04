Actuellement lié à Chelsea jusqu'à la fin de la saison, le défenseur Antonio Rudiger ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Plusieurs rumeurs circulent pour une possible prolongation, mais aussi un départ pour le Paris Saint- Germain et surtout le Real Madrid. D'ailleurs, si l'on en croit les dernières révélations de Sky Sports, rapportées par le journaliste Gianluca Di Marzio, les Merengue espèreraient vraiment pouvoir attirer le défenseur allemand. Il viendrait concurrencer Eder Militao qui pourrait prolonger et David Alaba, arrivé l'an passé en provenance du Bayern Munich.