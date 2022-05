La boxeuse algérienne, Roumaïssa Boualem (51 kg) s'est qualifiée aux 8es de finale de la 12e édition du Championnat du monde de boxe (dames), en s'imposant devant son homologue japonaise Shinohara Hikaru sur le score de (4-1), jeudi à Istanbul en Turquie. En 8es de finale, Roumaïssa Boualem sera opposée dimanche à la gagnante du combat opposant la Mangole Balsan Mungunsaran à la Turque Cakiroglu Buse Naz.

Plus tôt jeudi, l'Algérienne Ichrak Chaïb (66 kg) a validé son billet pour les 8es de finale des mondiaux en dominant la Vénézuélienne Perez Camacaro, sur décision de l'arbitre à la fin du 2e round. Elle sera opposée dimanche à la gagnante du combat opposant la Sud-Africaine Daweti Siphosethu à la Coréenne Choi Honguen. C'est la deuxième qualification algérienne lors de ce rendez-vous mondial d'Istanbul après celle d'Imane Khelif (63 kg) qui avait composté, mercredi, son billet pour les 8es de finale, en s'imposant avec brio devant la Kazakh Abikeyeva Aida (5-0). L'Algérienne affrontera dimanche la Lituanienne Rozentale Beatris. En revanche, la boxeuse Fatiha Mansouri (48 kg) avait été sortie dès le premier round, en s'inclinant face à la Vénézuélienne Cadeno Rojas Tayonis (5-0). Les Championnats du monde de boxe féminine ont été ouverts dimanche par le président de l'IBA, Umar Kremlev, avec la participation d'un nombre record de 310 athlètes représentant 73 pays qui boxeront dans 12 catégories de poids.

En plus des compétitions, un certain nombre de séminaires de développement du leadership auront lieu tout au long des Championnats du monde de boxe féminine pour aider à garantir que davantage de femmes occupent des postes d'officielles, d'entraîneurs et d'administratrices dans la boxe.