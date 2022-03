Considéré comme un des plus grands joueurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo (37 ans, 32 matchs et 18 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison) vit une fin de carrière mouvementée. S'il est difficilement blâmable à titre individuel, l'attaquant portugais n'est pas forcément suivi par ses partenaires à Manchester United. Une réalité implacable qui va mener le quintuple Ballon d'or à une saison blanche.

Pour retrouver la trace d'une saison sans le moindre titre pour le Lusitanien, il faut remonter à sa première année avec le Real Madrid, en 2009-2010. Les huit saisons qui ont suivi avec la Maison Blanche ainsi que les trois d'après avec la Juventus ont systématiquement débouché sur au moins un titre. La preuve que ce Manchester United, sans trophée depuis 2017, n'est vraiment plus un grand.