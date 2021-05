Cinquième de Série A, la Juventus pourrait manquer la prochaine Ligue des Champions. Un possible échec qui pose la question de l'avenir de Cristiano Ronaldo (36 ans, 42 matchs et 35 buts toutes compétitions cette saison). Mais selon son agent, Jorge Mendes, l'attaquant portugais n'a pas prévu de retourner au sein de son club formateur, le Sporting, sacré champion de Liga NOS pour la première fois depuis 19 ans et automatiquement qualifié pour la C1. «Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, il l'a exprimé publiquement. Mais pour le moment, ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal», a assuré l'homme d'affaires pour Record. À un an du terme de son bail, un départ de CR7 semble tout de même compliqué car aucun club ne semble en mesure d'assumer son salaire annuel de 31 millions d'euros en cette période de pandémie.