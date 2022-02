L'annonce avait eu un énorme retentissement. Dans la matinée du 31 août dernier, Manchester United officialisait le retour de son attaquant prodige, Cristiano Ronaldo, après un premier passage entre 2003 et 2009. L'histoire est belle. S'ensuivent trois premiers matchs, dont une défaite, où il marque à quatre reprises.

De quoi augurer une belle suite. Mais voilà, 5 mois après, elle est toute autre. Ole Gunnar Solskjaer a été remplacé par Ralf Rangnick - après un intérim de Michael Carrick -, Manchester a été éliminé de la Carabao Cup, puis lors du 4e tour de la FA Cup, ce vendredi 4 février, par une équipe de deuxième division. Quatrième de Premier League, le club est également bien distancé par le podium, à 9 points de Chelsea (3e) et 10 de Liverpool (2e). Seul point positif, les Red Devils sont toujours qualifiés en Ligue des Champions, où ils affronteront l'Atletico de Madrid en 8es de finale. Malgré cela, Cristiano Ronaldo se pose des questions sur son avenir, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2023. Le média ESPN affirme que le joueur attendrait de savoir «l'identité de son nouveau manager avant de décider de son propre avenir à Old Trafford». Plusieurs questions se posent alors... Qui pourrait donner envie de rester à Cristiano Ronaldo? Mauricio Pochettino, proche de signer à Manchester United, lui qui ne se verrait pas continuer à Paris à l'issue de la saison? Zinedine Zidane, qu'il a déjà côtoyé à Madrid, mais qui est plus annoncé du côté du PSG? Et dans le cas contraire, où pourrait atterrir la star portugaise âgée de 37 ans depuis ce samedi? Sachant qu'en cas de départ, l'éventuelle qualification du Portugal au Mondial 2022 le poussera, certainement, à vouloir rejoindre un club compétitif. Lui qui confiait récemment pouvoir jouer jusqu'à 41, 42 ans. À moins qu'une destination plus «exotique» comme la MLS ou les championnats du Moyen-Orient, voire un retour au Portugal, ne l'intéressent davantage.