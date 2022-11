Cristiano Ronaldo a décidé de sortir de son silence. Après un véritable feuilleton lors du dernier mercato d'été et une première partie de saison animée, l'attaquant de Manchester United a réglé ses comptes dans un entretien avec le journaliste de Talk TV Piers Morgan. Si cette interview sera diffusée en intégralité mercredi et jeudi, les premiers extraits ont permis à l'ancien Madrilène de lâcher quelques bombes. Déplorant un manque de soutien des Red Devils par rapport à ses problèmes personnels au coeur de l'été (le décès de son fils, l'hospitalisation de sa fille), Ronaldo a accusé son manager Erik ten Hag et certains dirigeants de MU de l'avoir poussé vers la sortie. «S'ils ont tenté de forcer mon départ? Pas seulement le coach, il y a eu aussi deux ou trois autres personnes au sein du club. Chez les dirigeants? Oui, je me sens trahi. Honnêtement, je ne devrais probablement pas dire ça, mais je m'en moque car je pense que les gens ont le droit de savoir la vérité. Je me suis senti trahi, j'ai senti que certaines personnes ne voulaient pas de moi ici, non seulement cette saison, mais la saison passée aussi», a révélé le Lusitanien. Avec une relation difficile avec le technicien néerlandais depuis plusieurs mois, Ronaldo a été cash au sujet de son avis concernant son coach. «Je n'ai pas de respect pour Erik ten Hag car il ne montre pas de respect envers moi. Si vous n'avez pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour vous», a répondu sèchement le natif de Funchal. Une sortie qui ne devrait pas arranger la situation et pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de Ronaldo, sous contrat jusqu'en juin 2023, cet hiver. Car au passage, le joueur de 37 ans a également lâché ses vérités sur Manchester United.

Surpris par l'état du club depuis son retour, CR7 a effectué un bilan sans le moindre filtre. «Je pense que les supporters devraient savoir la vérité. Je veux le meilleur pour le club. C'est pour cela que je suis venu à Manchester United. Mais il y a des choses en interne qui ne nous aident pas à arriver au niveau de City, Liverpool et même désormais d'Arsenal. Un club de cette dimension devrait être au sommet selon moi et malheureusement, ce n'est pas le cas», a souligné le quintuple Ballon d'or, avant d'illustrer ses propos en allumant Ralf Rangnick, sur le banc lors de l'exercice 2021-2022 après le renvoi d'Ole Gunnar Solskjaer.«Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, je n'ai vu aucune évolution au club.

Il y a 0 progrès. Après le licenciement d'Ole, Manchester a nommé le directeur sportif Ralf Rangnick, un choix que personne n'a compris. Ce gars n'est même pas un coach, un grand club comme Manchester United qui prend un directeur sportif n'a pas créé une surprise chez moi, mais dans le monde entier. Rien n'a changé ici, pas la piscine, pas le jacuzzi, même pas la salle. Sur certains aspects, il n'y a eu aucune avancée technologique, même pas la cuisine. Ils se sont arrêtés dans le temps, j'ai été très surpris car je m'attendais à voir des choses différentes par rapport à mon premier passage. (...) Comme Picasso l'a dit, vous devez détruire pour reconstruire et si cela commence par moi, cela ne me pose pas de problème. J'aime Manchester United, j'aime ses supporters, ils sont toujours à mes côtés. Mais s'ils veulent faire différemment, ils doivent changer beaucoup, beaucoup de choses», a-t-il terminé.