Le retour du feuilleton Cristiano Ronaldo (36 ans, 28 matchs et 25 buts en Série A cette saison)? Depuis plusieurs mois, l'attaquant, malgré les nombreux démentis de la Juventus Turin, fait l'objet de rumeurs concernant un possible départ lors du prochain mercato d'été. Et hier, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport assure que le Portugais, moins heureux à Turin, a mandaté son agent, Jorge Mendes, pour sonder le marché et étudier ses différentes options. Et de son côté, l'ancien joueur du Real Madrid a une idée derrière la tête: un retour à Manchester United! Pour revenir chez les Red Devils, Ronaldo se montre même prêt à réaliser un effort sur le plan financier. Dans le même temps, la Juve, en proie à des difficultés économiques, ne devrait pas forcément le retenir...