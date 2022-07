La nouvelle agite l'Angleterre: Cristiano Ronaldo pourrait changer de club cet été! Désireux de disputer la Ligue des Champions, la saison prochaine, l'attaquant portugais ne se voit plus rester à Manchester United, qui jouera la Ligue Europa après un exercice 2021-2022 bouclé à la 6e place de la Premier League. L'information, révélée samedi par The Times, a été confirmée depuis par plusieurs sources. The Athletic, RMC ou encore le journaliste réputé Fabrizio Romano, tous affirment que «CR7» a demandé à être autorisé à quitter MU en cas d'offre satisfaisante lors du mercato estival. Pour l'heure, la direction mancunienne n'a pas encore répondu à sa star, sous contrat jusqu'en juin 2023. À 37 ans, Ronaldo sait qu'il vit ses dernières années de footballeur au très haut niveau et ne veut pas prendre le risque de rester dans une équipe en pleine reconstruction qui ne lui apporte pas toutes les garanties sportives. Le Lusitanien veut évoluer dans une équipe qui peut lui permettre de continuer à gagner des trophées, surtout la Ligue des Champions. Et deux clubs intéressés par ses services cochent toutes les cases. Il y a d'abord Chelsea, 3e de la dernière saison de Premier League. Le club londonien, racheté récemment par Todd Boehly, a déjà pris des renseignements sur le joueur. Le nouveau propriétaire veut s'offrir une star pour marquer le début d'une nouvelle ère chez les Blues. D'ailleurs, des contacts avec Neymar (PSG) ont aussi été évoqués cette semaine. Reste à savoir si le natif de Funchal, très attaché aux supporters de United, est prêt à rejoindre une autre formation anglaise. L'autre grand club sur le coup se nomme le Bayern Munich. L'intérêt du champion d'Allemagne n'est pas nouveau, il avait déjà été évoqué récemment en cas de départ de Robert Lewandowski, toujours courtisé par le FC Barcelone. Et si la presse allemande avait démenti cette rumeur, plusieurs sources affirment ce samedi que les dirigeants bavarois sont bien intéressés par le quintuple Ballon d'or. Laisser partir Lewandowski pour recruter Ronaldo? L'idée peut être tentante pour le Rekordmeister. Enfin, The Athletic et RMC révèlent que Naples est aussi sur le coup. Troisième de Série A et qualifié pour la Ligue des Champions, le Napoli dispose d'un argument pour attirer le Mancunien. Mais les Partenopei peuvent-ils convaincre l'ancien Madrilène que l'équipe de Luciano Spalletti luttera pour une victoire en championnat et en C1 la saison prochaine?

Le club de Campanie part de plus loin face à la concurrence. Nul doute que cette dernière risque de s'étoffer alors que l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, s'est déjà activé pour sonder le marché.