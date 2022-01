C'est une rumeur qui a fait du bruit ce lundi, et autant dire qu'elle est pour le moins... étonnante. Voire loufoque. Selon le quotidien catalan Sport, Cristiano Ronaldo (36 ans, 21 matchs et 14 buts toutes compétitions avec Manchester Utd cette saison), en aurait déjà marre de sa seconde aventure à Manchester United, débutée l'été dernier, et pourrait chercher à quitter Old Trafford, en fin de saison. Et le média catalan affirme que l'agent de CR7, le très influent Jorge Mendes, penserait à proposer le nom de sa star au FC Barcelone, où il entretient de bonnes relations avec le président Joan Laporta et le directeur technique Mateu Alemany. S'il n'est pas impossible que Ronaldo s'interroge sur son avenir à MU, on a en revanche beaucoup de mal à croire que l'ancien Madrilène est partant pour rejoindre le grand rival barcelonais. Au-delà de l'historique entre l'international portugais et les Blaugrana, l'opération paraît aussi impossible financièrement pour le Barça, qui a dû prolonger le contrat de Samuel Umtiti, en baissant son salaire, pour pouvoir inscrire sa recrue hivernale Ferran Torres. Difficile, donc, d'imaginer Barcelone recruter l'un des plus gros salaires du football...