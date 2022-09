Un derby madrilène avec un climat délétère. Avant cette superbe affiche de Liga, l'ailier du Real Madrid Vinicius Junior, à cause de ses danses et de son comportement, a été critiqué avec notamment des dérapages racistes. Et justement, en marge de cette partie, certains fans de l'Atletico Madrid ont eu une attitude honteuse avec des chants racistes et une poupée à l'effigie du Brésilien. Une motivation supplémentaire pour les hommes de Carlo Ancelotti, déterminés à l'emporter pour le jeune prodige auriverde. Très attendu, Vinicius n'a pas fait trembler les filets... Mais son compatriote Rodrygo s'est chargé de mettre le champion d'Europe en titre sur la bonne voie, d'une magnifique volée après une passe grandiose d'Aurélien Tchouaméni, afin de dominer l'Atletico (2-1). Comme un symbole, les deux hommes ont partagé une danse en guise de célébration. Sous une pluie de projectiles des fans colchoneros. «C'était un match différent. Les derbys sont toujours importants, mais là c'était différent avec ce qu'il s'est passé. On a répondu sur le terrain. Je suis très content d'avoir marqué. On répond toujours sur le terrain», a savouré Rodrygo devant les médias. Même privé de Karim Benzema, blessé, le Real, sous pression après une semaine agitée, a pu compter sur ses jeunes afin de poursuivre son début de saison parfait: 9 victoires en 9 matchs toutes compétitions confondues.

Et justement, sur les dernières semaines, Rodrygo a encore passé un cap à Madrid. Précieux dans un rôle de joker, l'an dernier, l'espoir de 21 ans se montre désormais plus régulier, même comme titulaire

(3 buts et 2 passes décisives en 4 matchs de championnat). Aligné dans l'axe en raison de l'indisponibilité de Benzema, le natif d'Osasco a été à la hauteur de la confiance de son entraîneur. «Rodrygo est intelligent. Il sait bien se démarquer et briller sur ses qualités. Son but est fantastique. Il peut jouer à tous les postes grâce à ses qualités.

Il n'est pas habitué à jouer dans l'axe, mais il est tellement intelligent qu'il apprend vite», a apprécié le technicien italien. Et à ce rythme, Rodrygo et Vinicius pourraient rapidement faire danser le monde.