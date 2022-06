Le contrat liant Riyad Mahrez avec son club anglais, Manchester city, expire en juin 2023. Mais aux dernières nouvelles, il s'avère que son coach Pep Guardiola aurait donné son accord pour le «sacrifier», après l'engagement d'Erglig Haaland, en provenance du Borussia Dortmund. En effet, pour pouvoir s'offrir les services du Norvégien, Man City doit débourser 300 millions d'euros au total, soit une indemnité de transfert, primes et salaires confondus. Mais, n'ayant pas cette somme pour ce faire, les responsables des Skyblues auront la possibilité de le faire, à condition de se séparer d'un membre de son effectif. Et c'est le nom de Mahrez qui a été cité lorsque Manchester City a confirmé le recrutement du joueur Haaland. Ce dernier quitterait donc le Borussia à l'issue de la saison, alors que sa libératoire de 75 millions d'euros s'activera dans son contrat. Aujourd'hui, on constate que bien que courtisé par le FC Barcelone, la Juventus Turin ou le Paris Saint-Germain, Riyad Mahrez serait le premier joueur à être sacrifié par la direction de Manchester City. Estimé à 40 millions d'euros à 31 ans, il s'avance comme étant l'un des premiers fusibles que les SkyBlues seront prêts à faire sauter. Et comme, le coach national a déjà décidé de «mettre à la retraite» pas moins de sept anciens joueurs des Verts en les ayant remplacé déjà par sept autres nouveaux binationaux, c'est à se demander, si Mahrez n'en ferait pas partie aussi. C'est ce qui explique donc pourquoi, au lendemain du match amical gagné par les Verts face à l'Iran, à Doha, Djamel Belmadi a accordé une longue interview à la chaîne YouTube de la Fédération algérienne de football (FAF TV) au cours de laquelle il a fait le bilan du stage de ce mois de juin, tout en évoquant le renouvellement de l'effectif pour le mois de septembre. Belmadi a donc bien annoncé que «D'autres éléments pourraient nous rejoindre au mois de septembre ou au mois de mars. On travaille depuis 2 ans pratiquement avec ces joueurs, et aujourd'hui on commence à récolter les fruits.

Je peux vous dire que leurs réflexions ont changé. Ils pourraient nous rejoindre en septembre prochain ou en mars 2023.». Et le sélectionneur national explique « Je suis très clair dans mes choix, l'idée c'est de présenter l'équipe la plus performante pour hisser plus haut le drapeau national. Tout le monde a envie de rejoindre ce groupe. Je leur ai dit qu'il y a la réalité du haut niveau, qu'il fallait valider cette sélection. S'ils veulent être avec nous (les anciens qu'il a écartés et ceux hésitant entre la sélection algérienne et celle française, ndr), c'est via les performances et les prestations, et rien d'autre que ça», a-t-il soutenu.