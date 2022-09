C'était tout de même prévisible. Les joueurs de la JS Kabylie ont concédé avant-hier une défaite devant l'USM Alger (0-4), en match avancé de la 3e journée du championnat de Ligue 1. Un troisième mauvais résultat successif depuis le début de la saison. Devant le club algérois, les Canaris n'ont pas pu arracher un bon résultat qui pourrait rassurer les supporters et n'ont pas su profiter des erreurs de la défense de l'adversaire. Aussi, après trois débâcles, ils s'installent à la dernière place au classement en attendant des jours meilleurs. Pourtant, il est d'une rareté absolue de voir les Canaris jouer les lanternes rouges. Cette troisième défaite aura également eu raison de l'entraîneur belge Riga qui quitte ainsi la barre technique de la JSK. Sacrifié pour calmer les supporters, le technicien belge essuie un deuxième revers dans son parcours africain. Après un premier limogeage en Tunisie où il était à la tête de la barre technique du Club Africain, Riga se voit une autre fois limogé à la JSK. Une véritable catastrophe pour le CV de ce dernier qui est pourtant riche en succès sur le continent européen. Avec ce limogeage, il s'agit d'un coup dur pour sa notoriété acquise au sein de grandes équipes européennes telles que le Milan AC et la Standard de Liège, deux prestigieux clubs habitués de la ligue des Champions européenne. De son côté, la direction de la JSK n'a pas caché sa déception des résultats réalisés par les joueurs et a promis de réagir rapidement par la voix de son président Yazid Iarichane. Aussi, comme première mesure, Iarichane a démis le coach Riga après trois rencontres. Ce qui, doit-on le rappeler, ne suffit pas pour calmer les supporters qui savent qu'un entraîneur ne peut pas être jugé en trois matchs même avec de mauvais résultats. Riga perd ainsi beaucoup dans son passage à la JSK car ce limogeage ruine sa carrière et sa renommée de grand technicien reconnue même par les plus grands clubs européens. En fait, Riga a essayé tous les joueurs «alignables» mis à sa disposition. Mais, jusque-là on n'a pas encore évoqué la qualité de ces derniers. Une qualité qui se vérifiera sans aucun doute dans les prochaines journées avec un autre entraîneur. Le limogeage aura également un effet négatif sur les prestations des Canaris qui s'apprêtent à entrer en lice dans la Ligue des Champions africaine. Selon de nombreux supporters, l'équipe ne doit pas rester sans coach à la veille d'une aussi sensible conjoncture. L'absence d'un entraîneur tout comme la venue d'un nouveau déstabilise les troupes qui ont, par contre, besoin de calme et de sérénité. Enfin, rappelons que la JSK s'envolera, demain, pour le Sénégal où les Canaris devront croiser le fer avec le club local, Casa Sport dans une rencontre difficile comptant pour la première manche du premier tour préliminaire de la Champions League.