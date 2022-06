Le nouvel entraîneur en chef de la JS Kabylie, le Belge José Riga, a débarqué ce dimanche à l'aéroport international d'Alger, en compagnie de son adjoint Hamid Aït-Ahmed Lamara, et les deux jeunes joueurs, Kaïs Nasri et Rayan Senhadji, ayant trouvé eux aussi un accord définitif pour intégrer l'effectif de la JSK, a indiqué le club de Ligue 1 de football. «J'ai accepté de venir entraîner la JSK parce que c'est un grand club, dont le projet sportif correspond parfaitement à mes ambitions. J'espère qu'en alliant nos efforts, pour travailler dur, nous pourrons atteindre les objectifs escomptés», a déclaré le Belge de 64ans, dans une déclaration accordée au site officielle du club, juste après son arrivée à l'aéroport. Côté joueurs, et en plus de l'attaquant international burkinabè Zakaria Zanogo, la JSK enregistre l'arrivée de deux nouvelles recrues, Kaïs Nasri et Rayan Senhadji. Le coach belge est appelé à remplacer Amar Souayah, le désormais ex-coach de l'équipe première, et dont la mission a pris fin en même temps que l'exercice écoulé. José Riga est un ancien footballeur belge, reconverti comme entraîneur. Il a dirigé plusieurs clubs en Belgique, dont le Standard de Liège, avant de monnayer son talent à l'étranger, notamment au Qatar, où il fut membre de l'Aspire Academy (Centre de formation) en 2012. Il a exercé également en Angleterre et en Italie, où il a fait partie du staff de Filipo Galli au Milan AC. Avec son compatriote Michel Bruyninckx, José Riga a été engagé pour améliorer les techniques et concepts d'entraînement des joueurs, notamment avec sa méthode cogitraining. Aujourd'hui, c'est la JSK qui espère bénéficier de sa riche expérience, surtout qu'elle est qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.