José Riga, l'entraîneur de la JS Kabylie, n'est plus qu'un souvenir après son limogeage pur et simple par la direction du club qui a, entre-temps, pris le soin de faire appel à Abdelkader Amrani. Ce dernier qui vient, lui aussi, juste de quitter la barre technique du MC Oran. Riga paye ainsi pour les résultats médiocres réalisés par ses joueurs lors de ce début de championnat. Trois premières rencontres avec trois défaites au tableau sont jugées comme un sujet de haute inquiétude pour la suite de la compétition nécessitant le limogeage de l'entraîneur. Mais est-ce vraiment la solution?

C'est en tout cas, ce que l'on va vite savoir avec le début du travail d'Amrani à la tête de la barre technique du club phare du Djurdjura. Coach Amrani devra rapidement provoquer une nouvelle alchimie dans l'effectif qui était stérile lors des trois précédentes rencontres. Connu justement pour être un battant et un homme qui assume pleinement ses responsabilités, Amrani sera jugé sur le tas et les conditions ne plaident guère en sa faveur au vu de l'état lamentable dans lequel se trouvent les Canaris. Selon toutes vraisemblances, ce dernier n'aura pas beaucoup de temps pour faire valoir des résultats positifs bien que, comme d'ailleurs Riga, cet objectif nécessite du temps pour être atteint. Un club complètement remanié nécessite, selon beaucoup de techniciens, du temps pour acquérir l'homogénéité nécessaire. Tout comme le technicien belge, Amrani reçoit ainsi une équipe complètement éclatée avec des compartiments hétéroclites.

Ce groupe composé essentiellement de joueurs venus de divers horizons aura besoin d'un travail de fond comme l'avait signalé Riga à son arrivée. Mais ce dernier a commis la grave erreur d'accepter de travailler pour des objectifs à court terme relevant carrément de l'impossible. Aller chercher un titre de championnat nécessite un groupe homogène et solide avec des joueurs ayant fait un parcours ensemble. Un objectif qui passe par un travail de moyen terme. Ainsi, selon nos échos, Abdelkader Amrani aurait demandé qu'on lui donne du temps pour remettre les Canaris sur les rails. Ce qui le prémunit d'être sacrifié, comme Riga, pour calmer la colère des supporters.

Amrani est en fait passé par de nombreux clubs algériens. Il a coaché dans tous les recoins d'Algérie avec des passages au CS Constantine, à la JS Saoura, l'ASO Chlef, le CR Belouizdad, le MC Alger, l'ES Sétif, le WA Tlemcen, le MO Béjaïa, l'USM Blida, l'USM Annaba. Ce qui lui a permis d'acquérir une grande expérience et une parfaite connaissance du football algérien. C'est là son premier passage à la tête de la barre technique de la JS Kabylie. Un test difficile dans l'état actuel des choses au niveau du club kabyle qui s'apprête à entrer dans une compétition africaine dominée par les gros cylindres du continent.