Formateur, consultant et auteur de la méthode Cogitraining, élaborée pour améliorer les techniques et concepts d'entraînement des joueurs, l'entraîneur belge José Riga atterrit à Tizi Ouzou comme entraîneur de la JS Kabylie. On ne connaît pas encore les clauses de son contrat notamment sur le plan financier, mais on peut déjà deviner les objectifs de la direction du club par le recrutement de ce formateur liégeois. Comme le nom l'indique, la formation sera selon toute vraisemblance le maître-mot des quelques prochaines saisons.

Le CV de ce dernier est, en effet, un indicateur très clair des intentions de Iarichène qui va recourir aux jeunes joueurs du cru pour construire un club très fort. Cette démarche, même si elle est en porte-à-faux avec les objectifs à court terme, semble être la plus indiquée pour maints égards. D'abord, même si le profil de Riga n'indique pas des visées de courte durée comme la prochaine Champions League. Celle-ci appelle la présence d'un entraîneur type et non un formateur qui travaille sur le moyen et le long terme. Il n'en demeure pas moins que ce dernier peut construire, à moyen terme, un groupe solide, homogène et capable de jouer les plus grands rôles dans les compétitions nationales et africaines. Une démarche qui nécessite, toutefois, de la stabilité car l'objectif appelle le maintien de l'entraîneur durant plusieurs saisons.

Cependant, il se pose, au vu de l'actualité du club, un sérieux problème au niveau du financement de la démarche. Il est clair que le salaire de Riga sera très élevé au vu de son CV. Ce qui constitue une difficulté en plus pour la JSK qui se plaint de difficultés financières, ces dernières semaines. C'est d'ailleurs ce qui semble avoir poussé le président à annoncer sa démission à plusieurs reprises avant d'y surseoir.

Des difficultés financières qui semblent également avoir influé sur le choix de la direction d'aller vers la formation des jeunes joueurs du cru. Des jeunes talents qui donneront, à moyen terme, plus de résultats que les joueurs «professionnels» qui n'ont de pro que le nom, pour l'écrasante majorité d'entre eux. José Riga arrive après le départ du Tunisien Ammar Souayah, qui a préféré partir de son propre gré. Lui-même évoquait des motifs familiaux qui l'ont contraint à rejoindre son pays. Ce dernier a fait un bon travail et les résultats obtenus le montrent clairement avec une deuxième place au championnat. Souayah a trouvé la formule adéquate pour booster son compartiment offensif, notamment avec le recrutement de Boukhenchouche qui a donné du punch à une attaque très molle durant la première moitié de la saison.

Aussi, son départ et l'arrivée de Riga sonnent comme un bémol quand on sait que les Canaris s'apprêtent à jouer la Champions League.

Formation à moyen terme ou titres immédiats, la réponse peut être médiane avec des aménagements au niveau de l'effectif actuel. Le maintien ou le départ de certains joueurs clés sera décisif pour la suite immédiate.