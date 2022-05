Les réunions entre le comité de coordination du Comité international des Jeux méditerranéens et le Comité national d’organisation de la 19e édition des JM, prévue cet été à Oran, ont débuté jeudi, dans le but de faire le point des préparatifs et apporter les dernières retouches. Le commissaire de la 19e édition des JM, Mohamed Aziz Derouaz, a insisté lors d’une rencontre d’ouverture en présence du wali d’Oran, Saïd Sayoud et du président du Comité international des JM (CIJM), le Français Bernard Amsalem, sur l’impératif de multiplier les efforts pour réussir cet événement sur tous les plans. La première journée de cette rencontre devant se poursuivre jusqu’à aujourd’hui, a été marquée par la tenue d’une réunion entre le comité d’organisation et le comité de suivi des installations et des équipements. Les réunions auront lieu avec les responsables des12 commissions formées par le comité d’organisation dirigé par Derouaz, de même que des visites de terrain à différentes installations sportives concernées par les compétitions des JM. La visite de la délégation du comité de coordination du CIJM, qui durera jusqu’à samedi, est mise à profit pour passer en revue les préparatifs liés à cette manifestation méditerranéenne. Oran a abrité, en mars dernier, les travaux du comité exécutif du CIJM présidé par l’Italien David Tizzano, qui a vivement valorisé le niveau des préparatifs du prochain rendez-vous sportif méditerranéen. Par ailleurs, 15 arbitres algériens de voile prennent part à un stage international, qui a débuté, hier, en prévision des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, a annoncé jeudi la Fédération algérienne de la discipline (FAV). « Cette opération qui sera encadrée par Romain Gautier, expert international de la Fédération internationale (World Sailling) et président de la commission centrale d’arbitrage de la Fédération française, vise à préparer les arbitres algériens appelés à officier lors des Jeux méditerranéens d’Oran 2022 », précise la FAV sur sa page Facebook. Les quinze arbitres qui animeront ce stage sont issues de neuf ligues wilayas, à savoir, Oran, Mostaganem, Tipasa, Alger, Boumerdès,Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda et Annaba. Par ailleurs, la FAV a indiqué que la sélection nationale de voile a entamé jeudi un stage de préparation à Alger avec la participation de sept athlètes, dont trois filles.