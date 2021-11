Une nouvelle réunion de coordination a regroupé le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) «Oran-2022» avec quatre Fédérations sportives nationales dans le cadre des préparatifs de la 19e édition de la manifestation méditerranéenne prévue du 25 juin au 5 juillet 2022, a-t-on appris mardi des organisateurs.

FLe comité d'organisation, représenté par la Commission d'organisation sportive et celle des infrastructures, s'est réuni cette fois-ci avec les Fédérations d'athlétisme, de volley-ball, du cyclisme et du Badminton, a précisé la même source. Ce conclave a permis de «mieux coordonner les efforts ayant trait à la préparation liées aux disciplines concernées, dont les responsables ont profité aussi pour exprimer leurs besoins en matière d'équipements», a-t-on encore souligné. L'occasion était propice aussi pour les représentants de la Fédération de cyclisme, afin d'arrêter avec les organisateurs les tracés des épreuves de la discipline lors des JM. A ce propos, le président de la Ligue oranaise de cyclisme, Karim Guerabiou, a fait savoir à l'APS que la proposition faite par son instance a été adoptée par le COJM et n'attend que l'approbation des services compétents. Il s'agit d'un tracé au niveau du 5e périphérique qui devra abriter la course contre la montre sur une distance de 30 km (hommes) et 18 km (dames). S'agissant de la course sur route, le point de départ et d'arrivée proposé est au niveau du jardin méditerranéen, sis cité Akid Lotif (commune d'Oran), sur une distance de 17 km que les coureurs devront parcourir en 7 boucles, a expliqué le même responsable. Il y a quelques semaines, le COJM a réuni 7 Fédérations nationales dans le cadre des préparatifs des JM.

Il s'agit, notamment des Fédérations, dont les compétitions ont été délocalisées vers le Centre des conventions «Mohamed-Benahmed», rappelle-t-on.