Lors d'un dîner organisé entre le président du FC Barcelone et le célèbre agent portugais, un possible transfert de CR7 a été évoqué. L'idée fait son chemin. Si l'opération se concrétise, il va falloir que nos cerveaux fassent un gros travail pour s'habituer à voir Cristiano Ronaldo porter le maillot blaugrana?! En grandes difficultés à Manchester United, CR7 a en effet demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver un nouveau club. Le célèbre agent a déjà rencontré plusieurs prétendants, dont le FC Barcelone. C'est le quotidien AS qui raconte la rencontre qui a eu lieu entre le président du Barça et Jorge Mendes. Les deux hommes se sont rencontrés pour évoquer plusieurs joueurs qui font partie de l'écurie Mendes. Après Bernardo Silva ou Ruben Neves, le nom de Cristiano Ronaldo est très vite apparu dans la discussion?! Selon le média espagnol, Mendes et Laporta ont évoqué les conditions financières qui permettraient d'enrôler CR7. Pour le moment, nous sommes loin d'un transfert du quintuple Ballon d'or, le simple fait que le Barça peut envisager un tel transfert est un séisme sur la planète football. Mais selon As, cette rumeur pourrait avoir un tout autre objectif. Selon AS, le fait que l'information a fuité serait une manière pour Joan Laporta de mettre la pression sur le Bayern Munich concernant le transfert de Robert Lewandowski. Le Barça montrerait alors qu'il n'est pas forcément bloqué sur l'arrivée du Polonais et qu'il étudie d'autres pistes. Reste à savoir si cela suffira à faire plier des dirigeants bavarois qui restent jusqu'ici inflexibles sur le sujet. En attendant, la volonté de CR7 de quitter Manchester United est bien réelle. Le joueur ne s'est pas présenté à la reprise du club en évoquant des problèmes personnels. Il se murmure que Cristiano sait que Ten Hag ne comptera pas sur lui et qu'il veut s'éviter le camouflet de n'être qu'un remplaçant de luxe et quitter le club de lui-même.