La sélection féminine algérienne de handball a déclaré forfait pour la 24e coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (dames), prévue du 8 au 18 juin à Yaoundé (Cameroun), a annoncé la Confédération africaine de handball (CAHB). Dans un bref communiqué publié sur les réseaux sociaux, l'instance africaine a annoncé «le retrait de l'Algérie» et a dévoilé le nouveau calendrier du tournoi, qui regroupera désormais 11 équipes. Les handballeuses algériennes étaient versées dans le groupe 3, avec l'Angola, tenante du titre, le Congo, 5e lors de la précédente édition disputée en 2018, et le Cap Vert. En revanche, la Fédération algérienne de handball (FAHB), dont le président Habib Labane a été réélu, en avril dernier, pour un nouveau mandat (2021-2024), n'a pas communiqué sur ce forfait de dernière minute. Pour rappel, cette 24e édition, prévue initialement en 2020 mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19, est qualificative pour le Championnat du monde, prévu en Espagne du 2 au 19 décembre prochain. Lors de la précédente édition de la CAN disputée en 2018 au Congo, l'Algérie s'était fait éliminer en quarts de finale face à l'Angola, vainqueur de l'épreuve, en s'inclinant sur le score de 41 à 17. Lors du premier tour, les Algériennes avaient terminé à la 4e place du groupe A avec un bilan d'une victoire, un match nul, et deux défaites.