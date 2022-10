La Ligue oranaise de tennis organise, aujourd'hui, une assemblée générale extraordinaire (AGEX) sur demande de la majorité de ses membres qui entendent retirer leur confiance au président actuel de leur instance, a-t-on appris, hier, de la direction locale de la jeunesse et des sports. Cette assemblée a été décidée pour dépasser « la situation de blocage» dans laquelle se trouve la Ligue en question suite à la démission de deux membres du bureau exécutif, que préside Houari Ramdani, et l'échec de ce dernier à les faire remplacer au cours de deux précédentes assemblées générales extraordinaires, précise-t-on de même source. Élu en février 2021 en remplacement de l'ex-président de la Ligue Tidjini Djemaï, Houari Ramdani a trouvé des difficultés pour accorder ses violons avec les membres de son bureau exécutif, d'où la démission de deux d'entre eux, non sans porter préjudice à la bonne marche de cette ligue, regrette-t-on encore. L'assemblée générale, qui aura lieu dans une maison de jeunes de la ville, devrait être sanctionnée par la mise en place d'une commission de collecte de candidatures et une autre de recours en prévision de la tenue d'une nouvelle assemblée générale élective, souligne-t-on. La ville d'Oran dispose désormais d'un complexe de tennis aux normes internationales après la réhabilitation du club de tennis de «Haï Essalem» (ex-Saint-Hubert) à l'occasion des Jeux méditerranéens tenus l'été dernier dans la capitale de l'ouest du pays. Le complexe en question qui permet à Oran de prétendre devenir un véritable pôle de développement de la discipline. Mais pour atteindre cet objectif, il appartient à la famille du tennis à Oran, une ville qui a enfanté par le passé plusieurs champions de la discipline, «d'avoir une ligue forte et compétente pour exploiter à bon escient les nouvelles infrastructures en place», conseille-t-on de même source.