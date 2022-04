Deux semaines après la gifle reçue lors du Clasico face au Barça, le Real Madrid est loin d'avoir montré son meilleur niveau sur la pelouse du Celta Vigo (2-1). Le leader de la Liga a une nouvelle fois été sauvé par Karim Benzema, auteur d'un doublé sur pénalty. À défaut d'être brillants, les Merengue réalisent une bonne opération comptable, en prenant 12 points d'avance sur le FC Séville, qui se déplaçait au Camp Nou, hier. De retour comme titulaire après son forfait avec l'équipe de France, Karim Benzema n'a pas mis longtemps pour démontrer qu'il était toujours indispensable au Real Madrid.

L'international français a d'abord manqué le cadre de la tête, avant de signer son retour en ouvrant le score sur penalty. Malgré son avantage au tableau d'affichage, les Merengue n'ont pas été tellement sereins et Thibaut Courtois a dû s'employer face aux attaquants du Celta, avec le soleil dans les yeux. Quand le portier madrilène a été battu, le Real est sauvé par la VAR, qui a annulé l'égalisation de Galhardo pour un hors-jeu contestable de Iago Aspas.

Sans être brillant, le leader de la Liga a su faire la différence en première période. Une différence vite effacée au retour des vestiaires, avec l'égalisation de Nolito sur une attaque rapide. L'attaquant espagnol a profité de la défense catastrophique des Madrilènes pour égaliser de près. Cet avertissement n'a pas le mérite de réveiller les hommes de Carlo Ancelotti, qui s'en remettent aux penaltys de Benzema pour repasser devant. Si sa deuxième tentative du match a été détournée par Dituro, le Nueve n'a pas tremblé sur la 3e pour redonner un avantage très fébrile aux Merengue et s'offrir son 24e but cette saison en Liga.

À l'approche du déplacement à Chelsea en quarts de finale de la Ligue des Champions mercredi, le Real est bien loin d'afficher son meilleur visage, celui qui avait renversé le PSG au tour précédent.